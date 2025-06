Domínio europeu? Grandes oscilam, e só metade vence na estreia do Mundial

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes não contou com uma hegemonia dos times da Europa sobre adversários de outros continentes, como muitos esperavam. Dos 12 representantes da Uefa na disputa, apenas metade venceu, e outros passaram sufoco, embora o tabu de 13 anos não tenha sido quebrado —pelo menos ainda.

O que aconteceu

Cinco europeus empataram seus duelos, incluindo o gigante Real Madrid e a Inter Milão, atual vice-campeã da Champions. Os outros três foram o Borussia Dortmund e a dupla portuguesa Benfica e Porto.

Alguns deles flertaram com a derrota, mas terminaram com o empate. Os desafiantes foram os brasileiros Palmeiras e Flu, o Boca Juniors, o Monterrey de Sergio Ramos e o Al-Hilal, ex-time de Neymar. O time argentino, inclusive, chegou a abrir 2 a 0 no Benfica, mas cedeu a igualdade.

Jogadores do Bayern comemoram durante goleada sobre o Auckland City, pelo Mundial Imagem: Katie Stratman/Reuters

Os que confirmaram o favoritismo venceram com certa autoridade, mas "só" aplicaram duas goleadas. Foram cinco vitórias contra rivais de outras confederações, protagonizadas por Bayern de Munique, Chelsea, Chelsea City, Juventus e RB Salzburg. Bayern e Juve foram as exceções e deslancharam.

Somente o Atlético de Madri perdeu, mas foi vítima do poderoso PSG no único duelo europeu da estreia. Três dos oito grupos contam com dois times da Europa na chave: o B, com PSG e Atleti; o G, com Juventus e City; e o H, com Real e Salzburg.

Os europeus possuem uma invencibilidade de 13 anos contra o resto do mundo em Mundiais, desde que o Corinthians bateu o Chelsea na final em 2012. A partir de então, foram 33 jogos, sendo 28 vitórias e nenhuma derrota.

Brasileiros invictos no Mundial

Arrascaeta celebra gol do Flamengo sobre o Espérance em partida do Mundial Imagem: Image Photo Agency/Getty Images

Os sul-americanos, por sua vez, seguem invictos, liderados pelos brasileiros. Foram três vitórias (Flamengo, Botafogo e River Plate) e três empates (Palmeiras, Fluminense e Boca Jrs).

A segunda rodada do Mundial terá dois embates América do Sul x Europa. O Botafogo mede forças contra o PSG na noite de hoje, a partir das 22h (de Brasília), enquanto o Flamengo encara o Chelsea amanhã, às 15h

Europeus na 1ª rodada do Mundial

Venceram

PSG (4x0 no Atleti)

Bayern de Munique (10x0 no Auckland City)

Chelsea (2x0 Los Angeles FC)

Manchester City (2x0 Wydad Casablanca)

Juventus (5x0 no Al Ain)

RB Salzburg (2x1 no Pachuca)

Empataram

Porto (0x0 com Palmeiras)

Benfica (2x2 com Boca)

Inter (1x1 com Monterrey)

Borussia Dortmund (0x0 com Fluminense)

Real Madrid (1x1 com Al-Hilal)

Perderam