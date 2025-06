Thiago Monteiro treina em Wimbledon para a disputa do qualifying

Thiago Monteiro está em Londres, na Inglaterra, se preparando para a disputa do qualifying de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Antes do embarque, ele definiu mudanças na sua equipe e traçou os próximos passos na segunda parte da temporada de 2025.

"Depois de Roland Garros eu tirei uns dias de descanso, para repensar a equipe e os próximos passos, e depois segui para o Rio de Janeiro para treinar. Estou me sentindo bem, cheguei hoje mesmo aqui em Wimbledon e já fiz os meus treinos do dia. Agora é seguir treinando para me adaptar o mais rápido possível na grama", disse o tenista.

Após sete anos de colaboração, Thiago Monteiro e Pablo Fuente, que atuava na sua equipe técnica, encerraram a parceria. O espanhol Ruben Ramirez Hidalgo e, João Pedro Duarte, da Tennis Route, permanecem ao seu lado.

O calendário do cearense também foi definido. A depender do desempenho no qualifying de Wimbledon, Thiago tem o Challenger 75 de Modena, na Itália, e o Challenger 125 de Braunschweig, na Alemanha, ambos disputados durante o Grand Slam da grama.

Depois, o brasileiro seguirá para os ATPs de saibro europeu, disputando os qualifyings de Bastad e Kitzbuhel.

Carreira de Thiago Monteiro

Nascido em Fortaleza (CE), em 1994, Thiago Monteiro começou a jogar tênis aos oito anos de idade. Sua primeira vitória em um torneio ATP foi em 2016, ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga no Rio Open.

A melhor colocação da carreira de Monteiro foi alcançada em 2022, quando chegou à 61ª posição no ranking da ATP.

Entre seus principais títulos no circuito Challenger estão: Aix-en-Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019), Punta del Este (2019 e 2020), Braga (2021), Gênova (2022), Salzburg (2022) e Campinas (2023).