'Temos que ir embora!': os bastidores da paralisação no jogo do Palmeiras

Direto do Metfile Stadium, em Nova Jersey, o colunista Danilo Lavieri relatou no De Primeira como foi a paralisação por alerta de tempestade durante a vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly no Mundial de Clubes.

Segundo Lavieri, os jornalistas credenciados receberam um alerta pelo celular, e os torcedores foram forçados a evacuar seus lugares.

Esse alerta ficou durante 40 minutos, enquanto o jogo estava parado, ficou rodando essa mensagem. Na hora que o Palmeiras fez o 2 a 0, o jogo parou. Aí o juiz vai correndo para a linha lateral, chama o Abel e o técnico do Al Ahly e faz um sinal para todo mundo sair imediatamente, e todo mundo sai para o vestiário. Todos os celulares do pessoal da imprensa começaram aquele aviso, aquela buzina. Todo mundo ao mesmo tempo. E aí apareceu a mensagem no nosso celular e a mensagem no telão: atenção, risco de tempestade, todo mundo tem que se proteger.

A torcida teve que ir para baixo de uns anéis gigantescos em volta da arquibancada, que são a parte coberta do estádio. Todo mundo teve que correr para lá. Uma galera meio que resistiu no começo, queria ficar cantando, até porque estava um baita sol, não parecia que vinha tempestade, e aí os caras ficaram na arquibancada cantando, vibrando, talvez alguns não tivessem nem entendendo o que estava acontecendo. E aí a polícia começou a reforçar: temos que ir embora, vai embora. Aí a galera foi forçada a evacuar.

Quando o último cara saiu, eu vi no celular avisando que a situação tinha normalizado e a gente recebeu outra mensagem falando para voltar. E aí depois que voltou praticamente não teve jogo, né? Foi uma situação atípica.

Danilo Lavieri

O colunista acrescentou que não choveu durante a paralisação, mas depois do fim da partida caiu uma tempestade sobre o Metfile Stadium.

Se for assim na Copa do Mundo de seleções, vai ter problema. O aviso que a gente teve aqui é que é uma lei federal, não é nem da Fifa, é um protocolo federal dos Estados Unidos. Acontece isso em todo evento esportivo. Imagina como vai ser.

Danilo Lavieri

