Técnico do Chelsea refuta clima de pré-temporada e elogia Fla: 'Organizado'

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Enzo Maresca, treinador do Chelsea, avisou, antes do duelo contra o Flamengo, que o clima na equipe inglesa não é de pré-temporada para o Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O técnico italiano também teceu vários elogios ao Flamengo. Ele afirmou que a equipe rubro-negra tem 'jogadores muito bons' e que é 'muito organizada'.

O bom momento do Flamengo também foi destacado pelo técnico italiano. O time carioca é líder do Brasileirão e tem apenas duas derrotas em 33 jogos com o time titular na temporada.

O Flamengo é um time muito bom, que joga um belo futebol. É agradável assistir aos jogos. Eles têm jogadores muito bons, o treinador é um jogador que jogou muito tempo na Europa e eu o conheço. Eles estão há algum tempo sem derrotas no Brasil e jogando bem é porque têm um time muito bom e organizado. Como característica brasileira, eles têm jogadores de qualidade técnica. Temos que estar no nosso melhor para vencer.

Eu disse quando chegamos que a sensação era de pré-temporada porque terminamos a temporada europeia, tivemos uns dias de folga e começamos de novo. Então, tem essa sensação. Mas não é uma pré-temporada, é uma grande competição. Estamos aqui para ganhar e buscar chegar o mais longe possível.

Enzo Maresca, técnico do Chelsea

Flamengo e Chelsea entram em campo amanhã (20). As equipes entram em campo às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pelo Grupo D do Mundial.