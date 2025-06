Técnico do Chelsea diz que rodará elenco contra Flamengo e explica motivo

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O segundo confronto do Flamengo pelo Mundial de Clubes será contra o Chelsea, às 15h (de Brasília) desta sexta-feira, na Filadélfia. O técnico da equipe inglesa, Enzo Maresca, admitiu que planeja rodar o elenco no duelo com o time brasileiro.

"Não estou dizendo que iremos trocar 10 ou 11 jogadores por partida, mas iremos trocar três, quatro ou cinco atletas, com certeza. Isso porque não podemos jogar a cada três dias com os mesmos jogadores", disse.

"A temperatura é um dos motivos para tentarmos rodar o time. Mas, assim como o calor nos afeta, afeta o Flamengo também. Infelizmente para nós, times brasileiros são mais acostumados, mas não importa. Vamos fazer nosso melhor e tentar vencer a partida", acrescentou.

Ao falar sobre o Flamengo, Maresca foi generoso e citou o técnico Filipe Luis, que vestiu a camisa de clubes como Atlético de Madrid e Chelsea como atleta.

"É um time ótimo e com grandes jogadores. Jogam um bom futebol e é legal de assistir. Filipe Luis jogou muito tempo na Europa, então também o conheço. O Flamengo faz muitos gols no Brasil e, ao assistir, se percebe que é muito organizado", declarou o técnico.