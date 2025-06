Técnico do Al Ahly coloca Palmeiras entre melhores do Mundial: 'rival de alto nível'

Técnico do Al Ahly, José Riveiro, fez muitos elogios ao Palmeiras antes do confronto de hoje, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes.

"Precisamos lutar o máximo possível para ter um bom resultado contra o Palmeiras. Acho que é um dos melhores times do campeonato em termos de estabilidade, situação atual", disse Riveiro.

"Acho que já fizeram 300 partidas juntos ou até mais. É uma equipe que sabe muito bem responder às situações, porque jogam juntos há muito tempo. Pode se adaptar muito rapidamente, vimos isso contra o Porto, partida com muita tática", continuou

José Riveiro elencou algumas das principais características do Palmeiras: "É uma equipe que nós vemos muita determinação, tem uma defesa muito agressiva, são capazes de colocar muita pressão, tem muita coragem", elogiou.

"Uma equipe muito vertical, muito rápida, tem um meio de campo incrível, tem meias muito bons e também tiveram uma excelente participação nos últimos campeonatos. Passaram por muitos jogos juntos e conseguem se adaptar só se olhando, sem nem se falar. Acho que vai ser um rival de altíssimo nível", previu.

José Riveiro mostrou grande preocupação em como parar Estêvão na partida de hoje, mas lembrou que a equipe já enfrentou Lionel Messi na primeira rodada do Mundial.

"Quando está jogando na defensiva, a ideia é que o adversário jogue pior do que geralmente joga. Foi o que fizemos com o Messi. Trata-se de cortar as possibilidades deles, não deixar receber os passes, fazer com que eles fiquem desconfortáveis, encurralados e não joguem tão bem", ensinou.

"[O Palmeiras] Tem jogadores desafiadores. E geralmente isso não é suficiente. Porque com uma única intervenção eles podem mudar tudo. Estêvão é uma pessoa jovem que tem um futuro brilhante", concluiu.