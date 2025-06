Tardelli destaca melhora do Santos e defende permanência de Neymar: "É a casa dele"

Mesmo vivendo um momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Santos tem motivos para acreditar em dias melhores. Quem compartilha desse otimismo é Diego Tardelli. Ex-atacante do clube, ele destacou a evolução recente da equipe e ressaltou a importância da permanência de Neymar.

"Acho que o Santos melhorou nos últimos jogos. Tem um elenco que pode crescer muito. Neymar recuperando, voltando para ajudar a equipe. A gente torce para que o Santos volte a jogar bem, porque é time grande, precisa se estruturar e estar lá em cima", afirmou.

Apesar da vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, o Santos ainda não vive situação confortável na tabela. Com 11 pontos conquistados, a equipe comandada por Cléber Xavier ocupa a 15ª posição, ficando à frente do Internacional ? primeiro time dentro da zona de rebaixamento ? apenas por critérios de desempate.

Tardelli, no entanto, acredita que a presença de Neymar pode ser decisiva neste processo de reconstrução: "O Neymar está em casa, perto dos amigos e da família. Conhece o clube, que é a casa dele. Então torcemos para que ele recupere o bom futebol. O Santos vem crescendo com o Neymar e com a reforma do CT. Ele, aqui no Brasil, só vai fazer bem para nós, torcedores, e para o Santos", completou Tardelli.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, está conversando com o estafe do jogador para tentar renovar o vínculo do craque pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos espera receber uma resposta contundente de Neymar sobre seu desejo de permanência.

A equipe paulista, no entanto, tem dúvidas, especialmente no âmbito financeiro. Caso o meia-atacante dê um sinal positivo para ficar, a diretoria estuda algumas manobras financeiras para conseguir mantê-lo.