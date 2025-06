Atlético de Madri vence, e PSG pode se classificar hoje contra o Botafogo

O Atlético de Madri venceu o Seattle Sounders por 3 a 1 nesta quinta-feira, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. O PSG vai se classificar ainda hoje em caso de vitória sobre o Botafogo pela outra partida do grupo B, às 22h (de Brasília).

Os gols do jogo foram marcados por Barrios (duas vezes) e Witsel, pelo Atlético, e Rusnák, pelo Seattle. Com a vitória, o Atlético chegou a três pontos no grupo B, mas ainda soma baixo saldo de gols (-2). Já o Seattle se mantém com zero pontos, na lanterna.

PSG, Botafogo e Atlético somam três pontos no grupo B, mas a equipe francesa pode se classificar nesta quinta. Se vencer o rival brasileiro, o elenco de Paris vai a seis pontos e, devido ao duelo direto entre o Glorioso e os espanhóis na última rodada, fica garantido entre os dois primeiros.

As equipes voltam a campo na próxima segunda-feira: o Seattle enfrenta o PSG, enquanto o Atlético de Madri tem o Botafogo como último adversário do grupo, os dois embates às 16h.

Situação do grupo B

1º - PSG - 3 pontos (4 saldo de gols)

2º - Botafogo - 3 pontos (1 saldo de gols)

3º - Atlético de Madri - 3 pontos (-2 saldo de gols)

4º - Seattle Sounders - 0 pontos (-3 saldo de gols)

Como foi o jogo

O Atlético de Madri comandou o primeiro tempo sobre o Seattle, abriu o placar e perdeu muitas oportunidades de golear. Os espanhóis tiveram três grandes oportunidades, mas só converteram em uma delas, com Barrios. O elenco estadunidense não conseguiu desenvolver ofensivamente e sofreu defensivamente com os adversários.

Na segunda etapa, o Atleti foi mais eficiente e conseguiu ampliar o resultado, e o Seattle até diminuiu, mas a equipe de Madri marcou o terceiro em sete minutos. Os três gols marcados no segundo tempo foram anotados ainda no começo da partida, com algumas outras chances durante o duelo, mas não convertidas. O Seattle Sounders ainda marcou outro gol, aos 35 minutos, mas foi anulado por impedimento.

Gols e destaques

Julián Alvarez perdeu chance inacreditável. O atacante recebeu passe após bela jogada do Atleti na entrada da grande área e, cara a cara com o goleiro, finalizou para fora, raspando na trave esquerda de Frei.

Pablo Barrios abriu o placar com golaço! Giuliano Simeone foi acionado em velocidade na ponta-direita, parou a corrida e viu o camisa 8 chegar sozinho na entrada da grande área. O meia finalizou colocado e marcou sem chance para Frei, aos 11 minutos.

Sorloth desperdiçou oportunidade. O centroavante recebeu dentro da grande área, dominou no peito e finalizou por cima do gol.

Mais uma vez! O camisa 9 do Atleti ganhou passe de Alvarez, deixou a marcação de Baker-Whiting no chão e chutou em cima de Frei, perdendo mais uma chance clara de gol.

Pênalti para o Atlético revisado e anulado pelo VAR. O árbitro argentino assinalou penalidade em queda de Giuliano Simeone dentro da área, após tombo junto ao marcador Baker-Whiting. O árbitro de vídeo recomendou a revisão, e o juiz retirou a infração.

Witsel marcou sem goleiro e ampliou! Após bela defesa do goleiro em finalização de Llorente, a bola explodiu na trave e ficou com Le Normand. O zagueiro jogou para dentro da pequena área, e o meia finalizou sozinho, aos 2 minutos da segunda etapa.

Rusnák diminuiu! Musovski ajeitou de cabeça, e o camisa 11 finalizou de muito perto, a bola ainda desviou na marcação e deslocou Oblak, aos 5 minutos.

Mais um de Barrios! O camisa 8 do Atlético ficou com sobra dentro da grande área e, livre de marcação, finalizou no canto esquerdo de Frei, aos 9 minutos.

Ficha técnica

Seattle Sounders 1 x 3 Atlético de Madri

Competição: 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Lumen Field - Seattle, EUA

Data e hora: 19 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Gols: Barrios, aos 11'/1ºT, Witsel, aos 2'/2ºT, Rusnák, aos 5'/2ºT, Barrios, aos 9'/2ºT

Amarelos: Rothrock (Seattle Sounders); De Paul e Gallagher (Atlético de Madri)

Seattle Sounders: Frei; Kossa-Rienzi, Ragen, Bell e Baker-Whiting; Roldán e Vargas; De la Vega (Ryan Kent), Rusnák e Rothrock (Álex Roldán); Musovski (Jesús Ferreira). Técnico: Brian Schmetzer

Atlético de Madri: Oblak; Llorente, Giménez (Witsel), Le Normand e Javi Galán; Koke (Correa), Barrios, De Paul (Conor Gallagher) e Simeone; Julián Álvarez e Sorloth (Antoine Griezmann). Técnico: Diego Simeone