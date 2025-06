São Paulo busca oportunidades de mercado para dar reforços a Crespo

O São Paulo aproveita a pausa no calendário do futebol brasileiro para tentar se reforçar. Mesmo sem um orçamento considerável para investir em seu elenco, a diretoria tricolor tem buscado oportunidades de mercado para oferecer novas opções ao técnico Hernán Crespo, que terá pela frente as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores no segundo semestre.

A avaliação da alta cúpula são-paulina é de que ainda há algumas lacunas no elenco. O clube avalia opções no ataque, mais precisamente jogadores de beirada de campo, os chamados "pontas", um meia-armador e um primeiro volante.

Apesar de contar com jovens da base, como Lucas Ferreira e Lucca, o São Paulo crê que falta um atleta com características semelhantes, porém, mais experiente. Ferreirinha e Lucas Moura são, hoje, os únicos atletas com esse perfil no plantel tricolor.

Biel, do Sporting, de Portugal, vem tendo seu nome especulado no São Paulo, mas, por enquanto, não há nada definido. O Tricolor, que atravessa por dificuldades financeiras, concorre com outros clubes do futebol brasileiro pelo atleta.

A necessidade de ter mais um meia-armador também existe. Hoje, apenas Oscar lida com a responsabilidade de ser a "cabeça pensante" do time são-paulino, mas tem sido desfalque nos últimos jogos por causa de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

O mesmo vale para Pablo Maia. Recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, o volante rapidamente voltou a ser titular, mas, em sua ausência, o São Paulo tem sofrido para substitui-lo, já que Luiz Gustavo está afastado dos gramados por causa de um tromboembolismo pulmonar.

O fato de Pablo Maia figurar como um dos atletas negociáveis pelo São Paulo também corrobora a necessidade de um primeiro volante. O jogador revelado em Cotia pode deixar o clube mediante uma proposta financeira vantajosa para todos os lados, o que faria com que Hernán Crespo passasse a ter apenas Luiz Gustavo como opção para exercer a função no meio-campo.