Santos vence Sport nos pênaltis e avança às quartas de final da Copa Voltaço sub-14

Nesta quinta-feira, o Santos venceu o Sport nos pênaltis, por 2 a 0, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Voltaço sub-14. Os Meninos da Vila, agora, encaram o Grêmio. A competição é sediada no interior do Rio de Janeiro.

Santos e Sport empataram sem gols no tempo normal. Já nas penalidades, Kayky e Fábio converteram as cobranças para os Meninos da Vila, enquanto o goleiro Thiago Vasconcelos pegou um pênalti do adversário e também foi decisivo para a classificação. Na Copa Voltaço sub-14, cada equipe possui apenas três cobranças.

O Peixe, agora, soma quatro vitórias em quatro partidas na competição. Na primeira fase, o time santista bateu Coimbra (MG), Verdão Austin (RJ) e Botafogo. Agora, elimina o Sport nas oitavas e avança às quartas.

Nas quartas de final da Copa Voltaço, o sub-14 do Santos encara o Grêmio. A bola rola já nesta sexta-feira, às 09h (de Brasília), no CT João Havelange, em Pinheiral (RJ).