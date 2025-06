Rival do Fluminense no Mundial, Ulsan não vence há quase um mês

O segundo duelo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes será neste sábado diante do Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. O rival, no entanto, não vive seu melhor momento. A equipe já acumula 22 dias sem vitórias e também tem uma sequência negativa no setor defensivo.

No período destacado, o clube, que perdeu o primeiro jogo do Mundial para o Sundowns por 1 a 0, disputou três partidas e obteve duas derrotas e um empate.

Além dos maus resultados, o Ulsan soma cinco jogos com sua defesa sendo vazada. São oito gols sofridos neste recorte.

No campeonato local desta temporada, a equipe ocupa a quarta posição após 19 confrontos e 29 pontos conquistados. O desempenho garantiu ao time a classificação para a próxima fase do torneio, em que irá disputar o título coreano.

Já na Liga dos Campeões da Ásia, o clube acabou eliminado ainda na fase de grupos, com um desempenho ruim de seis derrotas e uma vitória em sete partidas.

Fluminense e Ulsan se enfrentam em busca de pontos para chegarem às duas primeiras posições do grupo F. Os cariocas ocupam a terceira colocação com um ponto, enquanto os coreanos estão na lanterna, zerados. Sundowns, líder com três pontos, e Borussia Dortmund, vice com um ponto, completam a chave.