Revelado pelo Vasco, Andrey Santos disputa Mundial pelo Chelsea e cita "motivação a mais" no duelo com o Flamengo

Revelado pelo Vasco em 2022, o volante Andrey Santos, atualmente no Chelsea, falou sobre suas expectativas para a partida contra o Flamengo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O jogador admitiu que terá uma "motivação a mais" no duelo com o antigo rival.

"Expectativas sempre as melhores. Um prazer estar aqui pelo Chelsea, disputando a Copa do Mundo de Clubes, sempre foi um sonho estar aqui. É claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival", afirmou em entrevista à ESPN.

Chelsea e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Na primeira rodada, os ingleses venceram o Los Angeles FC por 2 a 0 e encaram o Espérance-TUN na próxima terça, às 22h.

Contratado pelo Chelsea em 2023, Andrey Santos ainda não estreou oficialmente pelos 'Blues'. Em sua primeira temporada, o volante foi emprestado ao Nottingham Forest, mas só atuou duas vezes.

Em fevereiro de 2024, o volante foi novamente emprestado, desta vez ao Strasbourg. No futebol francês, reencontrou a boa fase, tornou-se titular e peça fundamental da equipe. Nesta temporada, disputou 34 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências. O bom desempenho garantiu seu retorno ao Chelsea.

Andrey Santos chama torcida do Vasco

Aproveitando a rivalidade e a motivação, o volante também declarou que espera o apoio do torcedor vascaíno ao time do Chelsea.

"Torcedor do Vasco, espero que você esteja com a gente amanhã, no jogo contra o Flamengo, e torçam pelo Chelsea. O Vasco é Chelsea no Mundial de Clubes", disse, em tom bem-humorado.