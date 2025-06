Flu mescla jovens e veteranos, mas tem outra arma para avançar no Mundial

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense estreou no Mundial de Clubes com empate diante do poderoso Borussia Dortmund, e uma das armas da equipe é a mescla entre jovens e veteranos. Mas não é só isso...

Atitude que orgulha

Renato Gaúcho elogiou diferentes atributos técnicos e táticos de sua equipe após o 0 a 0: ele falou, por exemplo, sobre os jogadores utilizados no meio de campo e sobre os diferentes planos para cada partida.

Um outro ponto, no entanto, foi mais valorizado do que qualquer ajuste em treinamentos: a atitude dos jogadores na estreia do Mundial.

O termo foi usado ao menos quatro vezes na entrevista coletiva de Renato de anteontem, inclusive quando o treinador abordou a importância de ter um elenco com mescla entre jovens e experientes.

A experiência dos veteranos passa tranquilidade aos mais jovens para que eles coloquem em prática o futebol deles. É importante ter um grupo mesclado, mas o mais importante, independentemente disso, são as atitudes dos jogadores dentro do campo. E a atitude deles hoje me encheu de orgulho Renato Gaúcho

A mesma postura foi pedida pelo técnico no jogo de sábado, contra o Ulsan, mas outro aspecto psicológico precisa, ainda segundo Rentao, ser mudado. O duelo contra os sul-coreanos, aliás, pode encaminhar a vaga do Fluminense nas oitavas de final do Mundial.