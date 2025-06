PSG x Botafogo no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Paris Saint-Germain e Botafogo duelam na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A segunda rodada do Grupo B reserva um confronto direto entre os vencedores da estreia. Botafogo e PSG chegam com moral e sabem que mais um triunfo praticamente garante presença na próxima fase da competição.

O Glorioso teve uma estreia irregular contra o Seattle Sounders. A equipe construiu o placar com autoridade no primeiro tempo, mas após sofrer um gol acabou pressionada até o final da partida.

Do outro lado, o PSG não deu chances ao rival espanhol. Em clássico europeu, a equipe parisiense aplicou 4 a 0 no Atlético de Madri, confirmando o favoritismo com uma atuação de alto nível.

PSG x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025