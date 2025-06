Escalações: Botafogo tem três volantes, e ex-São Paulo ganha vaga no PSG

Do UOL, em São Paulo

PSG e Botafogo estão escalados para o jogo da 2ª rodada do Grupo B do Mundial, que ocorre a partir das 22h (de Brasília) no Rose Bowl, em Los Angeles, nos EUA.

O time brasileiro, comandado por Renato Paiva, vem ao gramado com: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur; Savarino e Igor Jesus

O técnico português fecha espaços no meio ao escalar Allan e outros dois volantes. O atacante Mastriani, por outro lado, inicia a partida no banco de reservas, e Savarino deve atuar mais avançado.

Já o PSG, atual campeão da Champions League, tem: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha e Mayulu; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Doué.

Beraldo, ex-São Paulo, é a novidade. O zagueiro será titular na vaga geralmente ocupada pelo capitão Marquinhos — nomes como Fabián Ruiz e João Neves também foram poupados por Luis Enrique.