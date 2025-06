Prochazka mira cinturão e aponta possível recusa de Poatan à revanche

Mesmo focado nos estudos, Jiri Prochazka segue atento à movimentação da divisão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. O ex-campeão, que atualmente finaliza um mestrado em Estudos de Segurança e Estratégia na República Tcheca, acredita que pode ser o próximo na fila por uma disputa de cinturão - especialmente se Alex Pereira, antigo detentor do título, realmente não quiser encarar Magomed Ankalaev em uma revanche.

Desde que superou Poatan em março e assumiu o trono da categoria até 93 kg, Ankalaev tem utilizado as redes sociais para provocar possíveis adversários e pressionar por uma nova luta. Um retorno no UFC 317 chegou a ser cogitado, mas sem sucesso: tanto o brasileiro quanto Prochazka recusaram a proposta.

Ainda assim, o tcheco deixou claro que segue envolvido nos bastidores e, segundo ele, há negociações em andamento para um possível confronto com o atual campeão nos próximos meses. A grande questão é que tudo dependendo da escolha de 'Poatan'.

" Agosto, outubro, algo assim. Acredito que ele não vai lutar , então meu empresário está tentando manter as conversas para enfrentar Ankalaev. Se esse duelo acontecer , enfrentarei outro adversário, mas meu foco seguirá nele", explicou.

Sem postura

Prochazka também não poupou críticas ao estilo de autopromoção adotado por Ankalaev desde a conquista do título. Para o lutador, o tom provocativo não condiz com a postura que se espera de um campeão.

"Ele é um boca grande. Um cara de muita fala. Não me importo realmente . Neste momento, isso não faz diferença, porque ele já fez o suficiente para eu querer pará-lo e levá-lo a sério. Não é assim que um campeão deve se comportar... Ele se rebaixa sozinho com essas falas sem sentido", disparou.

O atleta tcheco já reinou na categoria dos meio-pesados após vencer Glover Teixeira em 2022. No entanto, teve que abrir mão do cinturão devido a uma grave lesão no ombro. Em 2023, com o título novamente vago, ele enfrentou Alex Poatan no UFC 295 em uma disputa pelo posto mais alto da divisão - duelo vencido pelo brasileiro.

