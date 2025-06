Preso por não pagar pensão, Jô deixa a cadeia: 'Não sou nenhum bandido'

O atacante Jô, ex-Corinthians, deixou a prisão nesta quarta-feira após passar cinco dias detido em Guarulhos (SP) por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Amigos ajudaram o jogador a quitar a dívida e garantir sua liberação.

"É uma situação que poderia ter sido resolvida de outra maneira. Eu não sou nenhum mau caráter, não sou nenhum bandido, não matei ninguém. É um problema familiar e poderia ter sido resolvido de outra maneira. Quando colocamos um filho no mundo, sabemos que devemos ter responsabilidade, eu não fujo dela", disse o jogador em entrevista à Record.

Jô afirma que, em momentos de maior estabilidade financeira, chegou a antecipar o pagamento de pensões, e que agora tentará ajustar o valor cobrado de acordo com sua realidade atual. O jogador é pai de oito filhos.

"Eu e meus advogados vamos correr atrás, né? Eu posso provar quantas vezes eu antecipei pensões, mas eu tinha outra realidade. Eu quero continuar pagando, mas dentro do justo. Vou correr atrás dos meus direitos também, que é para poder continuar ajudando", completou.

Outros episódios

Em dezembro de 2024, enquanto defendia o Itabirito-MG, autoridades prenderam Jô durante um treinamento. Na ocasião, o atacante alegou um 'erro sistêmico' e conseguiu a liberação após um dia.

Em maio de 2024, quando atuava pelo Amazonas, autoridades detiveram o atacante em Campinas, antes da partida contra a Ponte Preta, pela Série B. Jô chegou a um acordo com Samia Luedy, mãe do filho envolvido no processo, e as autoridades o liberaram no dia seguinte.