Por que a Fifa paralisa jogos no Mundial mesmo sem uma nuvem escura no céu

O celular recebeu um alerta, o aviso veio para o telão e o jogo parou. Pela terceira vez em três dias, a Copa do Mundo de Clubes viu uma interrupção devido a um alerta meteorológico.

Agora, foi no jogo do Palmeiras contra o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

"Para a sua segurança, por favor deixe o assento externo e a área do campo e busque abrigo dentro do estádio devido a uma condição severa. Por favor, não se reúnam nas entradas. Utilize o espaço das rampas. O pessoal do evento está disponível para te guiar e ajudar", foi o recado que apareceu nos celulares de quem estava no estádio.

Mesmo quando parece que não vai cair um pingo de água do céu — como foi o caso hoje, no duelo envolvendo os palmeirenses —, a legislação federal dos Estados Unidos não abre brecha para negociação quando esses alertas surgem.

Antes de Palmeiras x Al Ahly, também foram afetados Ulsan x Mamelodi e Pachuca x Salzburg. No primeiro caso, em Orlando, na Flórida, 1h05 de interrupção. No segundo, em Cincinatti, 1h45.

Além de jogos, alguns treinos foram afetados. Aconteceu no Flamengo e também com uma atividade do Palmeiras.

A Fifa entende que não tem muito o que fazer, a não ser seguir as orientações previstas no protocolo, mantendo a segurança em primeiro lugar.

Jogo Pachuca x Salzburg foi interrompido por causa do alerta meteorológico Imagem: Reprodução

A Copa América se deu bem

A Conmebol realizou no ano passado a Copa América também nos Estados Unidos e vivia a aflição e a atenção pelo que poderia acontecer em termos meteorológicos.

O torneio sul-americano "deu sorte". Contou com o alinhamento climático para não ter qualquer partida interrompida. Só que no Mundial, já são três.

Cada estádio tem um sistema de monitoramento próprio. A Conmebol ainda contratou um software para si para ajudar no controle.

A preocupação maior envolvia as partidas na região da Flórida. Mas mesmo outros estados americanos estão sujeitos a isso, como se viu no jogo do Palmeiras.

No jogo do Salzburg, a previsão de temporal se cumpriu. Foi possível ver, além do aguaceiro, relâmpagos preenchendo o céu na paisagem do estádio.

Desafio para TV

A dinâmica nos Estados Unidos em relação ao controle meteorológico gera um desafio comercial e de grade para as transmissões de TV.

Nos dois episódios anteriores de paralisação no Mundial de Clubes, a partida estava sendo transmitida no SporTV. Na TV fechada, há uma flexibilidade maior para estender a transmissão e até mandar o jogo atrasado para um canal alternativo.

Hoje, pela primeira vez, o impacto foi na TV aberta. A Globo tinha planejado que o Jornal Hoje entraria no ar às 15h, imediatamente após a partida. Precisou mudar os planos.

Sem jogo completo, antecipou o noticiário em cinco minutos. Mas sem saber quando o jogo do Palmeiras efetivamente seria retomado.

"Obrigado pela sua cooperação. A emergência acabou e agora está seguro para retornar ao seu assento", disse outro alerta da polícia do estado de Nova Jersey que chegou aos celulares de quem estava no estádio, às 14h56 (de Brasília).