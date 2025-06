Poatan nos pesados? Lutador surge com mais de 110 kg e agita bastidores do UFC; veja

O ex-campeão do UFC Alex 'Poatan' chamou atenção do público nesta semana ao divulgar, em seu Instagram, um vídeo em que aparece se pesando com impressionantes 110,7 kg - marca que o coloca tecnicamente na categoria dos pesos-pesados. A publicação gerou especulações imediatas sobre uma possível mudança de divisão por parte do brasileiro, que já conquistou cinturões entre os médios (84 kg) e os meio-pesados (93 kg).

Apesar do peso elevado, não há indícios de que o atleta esteja em preparação para um novo combate. Considerando a ausência de informações sobre um próximo camp, é provável que o ganho de massa esteja ligado ao período de descanso longe do octógono. Ainda assim, a hipótese de uma estreia entre os pesados ganha força, especialmente diante do atual cenário de indefinição na categoria.

Após a derrota para Magomed Ankalaev, em março deste ano, no UFC 313, uma revanche imediata chegou a ser cogitada, impulsionada pelo histórico de defesas bem-sucedidas e pela enorme popularidade do paulista. Até o momento, no entanto, a organização não oficializou os próximos passos de nenhum dos dois lutadores.

Campeão em três categorias?

Caso a especulação se concretize e Poatan decida subir de vez, ele poderia ser inserido diretamente em uma disputa de alto nível, possivelmente contra o atual campeão interino dos pesados, Tom Aspinall. Com Jon Jones ainda afastado por tempo indefinido, esse confronto desponta como uma das lutas mais relevantes que o UFC poderia promover na divisão - e abriria caminho para um feito inédito: o de campeão em três categorias diferentes.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alex "Poatan" Pereira (@alexpoatanpereira)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok