Partida de estreia do Palmeiras no Mundial lidera os brasileiros com maior público no estádio

O Mundial de Clubes da Fifa recebeu mais de 550 mil torcedores nos estádios durante a primeira rodada da competição. A estreia do Palmeiras registrou a maior presença de torcedores entre os times brasileiros, enquanto o confronto entre PSG e Atlético de Madrid lidera o ranking de maior público.

Palmeiras e Al Ahly medem forças logo mais no Metlife Stadium. Quem leva essa hoje? ?#FIFACWC pic.twitter.com/5hL5XzhM6h ? Mundial de Clubes da FIFA ? (@fifaworldcup_pt) June 19, 2025

A Fifa divulgou que o MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebeu o maior público entre as partidas de equipes brasileiras. O empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Porto contou com 46.275 torcedores. No mesmo estádio, o Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund, diante de 34.736 pessoas, e também empatou por 0 a 0.

Entre os brasileiros que venceram na estreia, o Botafogo foi o que teve mais espectadores no estádio. No Lumen Field, em Seattle, 30.151 torcedores acompanharam a vitória do Glorioso por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no último domingo.

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Espérance, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi vista por 25.797 pessoas. Para o confronto contra o Chelsea, nesta sexta-feira, a Fifa projeta um público de 50 mil torcedores no mesmo estádio. A partida está marcada para as 15h (de Brasília).

O duelo entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, realizado no último domingo, levou 80.619 pessoas ao Rose Bowl, na Califórnia. A vitória do PSG por 4 a 0 sobre o time espanhol marcou o maior público do torneio até o momento.

Próximos jogos dos brasileiros

O Palmeiras segue em Nova Jersey e volta a campo nesta quinta-feira, às 13h, contra o Al-Ahly (Egito). O Botafogo enfrentará o Paris Saint-Germain no mesmo dia, às 22h, no Rose Bowl. O Flamengo desafia o Chelsea nesta sexta, às 15 horas. Já o Fluminense voltará a jogar no sábado, às 19h, contra o Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), também em Nova Jersey.