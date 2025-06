Parça de Neymar, zagueiro se firma e muda situação no Santos

Amigo de Neymar, João Basso foi de última opção a titular do Santos.

O que aconteceu

Basso se firmou antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi titular contra Vitória, Botafogo e Fortaleza.

O zagueiro era a última opção até convencer o técnico Cleber Xavier. O defensor passou na frente de Zé Ivaldo, Luisão e Gil para fazer dupla com Luan Peres.

A escalação não tem relação com a amizade de Neymar. O astro não participa desse tipo de decisão.

Cleber entendeu que João Basso mereceu a vaga nos treinamentos. O atleta também melhorou fisicamente.

Diante dessa reviravolta, o Santos não deve mais negociar Basso. O Peixe pensava em vender o zagueiro na próxima janela internacional de transferências.

Parça do Ney

João Basso e Guilherme são os principais amigos de Neymar dentro do elenco do Santos. Basso é o mais próximo.

O zagueiro foi o único do elenco santista presente no jogo comemorativo de Neymar na Vila Belmiro, na última terça-feira. Eles chegaram juntos ao estádio.

Basso curte os primeiros dias férias com sua namorada Ligia Barbosa na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Enquanto eles atuaram na Vila no evento da Loovi, as companheiras ficaram juntas na casa de Neymar no RJ.