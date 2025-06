Palmeiras x Al Ahly: horário e onde assistir ao jogo no Mundial de Clubes

Palmeiras e Al Ahly duelam na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Até o momento, nenhuma equipe da chave venceu ou marcou gols no torneio.

O Palmeiras fez uma boa estreia diante do Porto. A equipe de Abel Ferreira criou as melhores chances, mas esbarrou no goleiro adversário e ficou no 0 a 0.

Já o Al Ahly teve grandes chances no primeiro tempo diante do Inter Miami, perdendo inclusive um pênalti. No segundo tempo, os egípcios viram o time de Messi crescer e manter o 0 a 0.

Palmeiras x Al Ahly -- Copa do Mundo de Clubes