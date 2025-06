Palmeiras x Al Ahly no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Palmeiras e Al Ahly duelam na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Grupo A da Copa do Mundo de Clubes começou marcado pelo equilíbrio. Após a primeira rodada, nenhuma equipe conseguiu vencer ou nem sequer marcar gols, o que deixa a segunda rodada ainda mais aberta e decisiva.

Na estreia, o Palmeiras ficou no empate com o Porto. A equipe brasileira, que chegou como uma das favoritas da chave, precisa vencer para se aproximar da próxima fase.

O Al Ahly também ficou no empate sem gols com o Inter Miami. O time egípcio teve boas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu sair com os três pontos na estreia.

Palmeiras x Al Ahly -- Copa do Mundo de Clubes