Palmeiras vence Al Ahly e entra na zona de classificação às oitavas do Mundial

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Al Ahly, por 2 a 0, e conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, na segunda rodada. Abou Ali (contra) e Flaco López fizeram os gols do Verdão, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), em partida que precisou ser paralisada durante o segundo tempo devido às condições climáticas.

Com este resultado, o Verdão, que começou a rodada em terceiro lugar, entra na zona de classificação às oitavas de final do Mundial, com quatro pontos conquistados, na liderança do Grupo A. O Al Ahly cai para terceiro lugar, com um.

Ambas as equipes voltam a campo na segunda-feira, dia 23 de junho, para a terceira e última rodada da fase e grupos. O Palmeiras vai até Miami, no Hard Rock Stadium para enfrentar o anfitrião Inter Miami (EUA). O Al Ahly, por sua vez, encara o Porto, no MetLife Stadium. Ambos os jogos acontecem às 22 horas (de Brasília).

Como foi o jogo entre Palmeiras e Al Ahly?

Primeiro tempo

Com cinco minutos, o Al Ahly teve uma ação ofensiva na bola aérea. Após cobrança de escanteio, Abou Ali cabeceou de dentro da área e mandou para fora. Pouco depois, Raphael Veiga cobrou falta e mandou a bola na área. Murilo desviou, a bola ficou viva na área e Gómez e Vitor Roque disputaram, mas o árbitro marcou a falta. Aos 17 minutos, o Palmeiras teve boa chance de abrir o placar. Estêvão fez boa jogada pela direita em velocidade, driblou a marcação e finalizou com perigo, perto da trave de El-Shenawy.

Palmeiras e Al Ahly faziam um jogo bem travado, sem muitas chances de perigo. A partida "esquentou" aos 36 minutos, quando o tomou um susto com o cartão vermelho dado para Raphael Veiga após falta em Zizo. Contudo, o VAR pediu revisão do lance e após a análise, cancelou a expulsão e aplicou apenas o amarelo. Aos 42, Attia arriscou de longe, de fora da área, mas para fora.

Segundo tempo

Precisando de uma resposta mais incisiva, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Uma delas, Flaco López perdeu chance clara. Piquerez cruzou rasteiro da esquerda, mas o argentino furou dentro da área, furou e deixou a bola passar. Já aos três minutos, a bola parada salvou o Verdão. Aníbal Moreno cobrou falta pela esquerda, mandou na área Abou Ali tentou tirar e mandou contra, abrindo o placar para o Verdão.

Aos nove, Aníbal cobrou nova falta, mandou direto com perigo ao gol de El Shenawy espalmou por cima da meta. Não demorou muito e aos 13, o Flaco López ampliou. Após cobrança de falta do Al Ahly, a defesa palmeirense afastou o perigo. Mauricio enfiou bom passe em direção a Flaco López, que avançou, venceu a marcação de Hany, saiu cara a cara com o goleiro e mandou rasteiro para o fundo do gol.

A partida precisou ser paralisada aos 17 minutos por alertas de tempestade em Nova Jersey e foi retomada cerca de 45 minutos depois. Com 23 Estêvão recuperou a bola e deu bom passe para Facundo Torres, que finalizou mal e mandou para fora. Pouco depois, Ríos fez boa jogada pela esquerda, cruzou no alto, e Flaco López cabeceou por cima do gol.

Por volta dos 40 minutos, o Al Ahly chegou com perigo à área do Palmeiras, Ríos se atrapalhou e deixou a bola viva. Bencharki ficou com a sobra fora da área e mandou no meio do gol para defesa de Weverton. Na sequência, o Verdão respondeu. Vanderlan recebeu lançamento de Flaco, ganhou da marcação, mas finalizou muito por cima da meta do Al Ahly.

Nos acréscimos, Bencharki bateu de dentro da área e Weverton espalmou. Aos 48, depois de cobrança de escanteio, Mauricio ficou com a sobra e mandou próximo do gol.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2X0 AL AHLY (EGI)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)



Data: 19 de junho de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 13 horas (de Brasília)



Árbitro: Anthony Taylor (ING)



Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)



VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Raphael Veiga, Giay, Piquerez e Richard Ríos (Palmeiras); Hamdy Fathy, Yahya Attiyat Allah e Attia (Al Ahly)

Gols: Abou Ali, aos 3? do 2°T (contra) e Flaco López, aos 13? do 2°T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Estêvão (Vanderlan), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

AL AHLY: El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari (Ramadan), Yasser Ibrahim e Yahya Attiyat Allah (El Shahat); Marawan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy (Afsha) e Zizo; Wessam Abou Ali (Gradisar) e Trezeguet (Bencharki).



Técnico: Jose Riveiro