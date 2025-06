Abel faz tira-teima contra maior rival em Mundiais com nove remanescentes

Abel Ferreira vai encontrar um velho conhecido, hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Será a terceira vez que o Palmeiras do português enfrentará o Al Ahly, do Egito, em uma edição de Mundial de Clubes da Fifa.

O que aconteceu

Abel teve primeiro encontro amargo, mas venceu no ano seguinte. O Palmeiras perdeu nos pênaltis a disputa pelo terceiro lugar na edição de 2020. No ano seguinte, venceu a semifinal por 2 a 0.

E o português conta com nove remanescentes do último embate, sendo a maioria deles defensores: os goleiros Weverton, Marcelo Lomba e Mateus, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, os laterais Marcos Rocha e Mayke, e o meia Raphael Veiga.

Cinco deles, inclusive, estiveram no confronto pelo Mundial de 2020: Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Marcos Rocha e Veiga.

Por outro lado, Abel tem um ataque que ainda busca o primeiro gol na Copa do Mundo de Clubes 2025. Apesar do bom desempenho, o Palmeiras não saiu do 0 a 0 com o Porto e viu seu setor ofensivo novamente sofrer com a falta de eficácia.

De olho na vaga

O Palmeiras pode encaminhar a classificação para as oitavas de final em caso de vitória. Um triunfo deixaria o Alviverde com quatro pontos e na liderança momentânea do Grupo A.

E o resultado pode ser ainda melhor caso Porto e Inter Miami apenas empatem. Neste cenário, o time de Abel Ferreira seria o líder da chave com dois pontos de vantagem para o segundo colocado. Porto e Inter Miami se enfrentam logo depois, às 16h (de Brasília)

A eventual vaga nas oitavas, porém, só poderá acontecer na última rodada, contra o time de Lionel Messi. Inter Miami e Palmeiras se enfrentam no dia 23 (segunda), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).