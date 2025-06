Palmeiras precisa só de empate com time de Messi para ser líder do grupo

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras pode garantir a liderança do seu grupo no Mundial de Clubes com um simples empate contra o Inter Miami na última rodada, na próxima segunda-feira.

O Palmeiras está igualado com o Inter Miami, com quatro pontos. O Alviverde, no entanto, é líder da chave por ter saldo de gols melhor que o rival (2 a 1).

O empate já basta para o Palmeiras. Mesmo que haja um vencedor no jogo entre Al Ahly e Porto, no mesmo dia, qualquer um deles poderá chegar a apenas quatro pontos — o Alviverde iria a cinco com o empate.

O Palmeiras só não será líder da chave se perder para o Inter Miami. Mais do que isso: o time paulista pode ser eliminado se houver um vencedor no jogo entre Al Ahly e Porto.

A liderança da chave garante um confronto contra o segundo do Grupo B. A chave vizinha tem PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders.

Palmeiras x Inter Miami e Al Ahly x Porto ocorrem na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília).

Como está o grupo?

1° - Palmeiras - 4 pontos (+2 de saldo)

2° - Inter Miami - 4 pontos (+1 de saldo)

3° - Porto - 1 ponto (-1 de saldo)

4° - Al Ahly - 1 ponto (-2 de saldo)