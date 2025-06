Palmeiras impacta Mundial de Clubes e busca 1ª vitória para encaminhar classificação

New Jersey

Um dos times que mais causou impacto no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, graças à sua torcida e ao engajamento que tem gerado, o Palmeiras tem nesta quinta-feira, o plano de vencer seu primeiro jogo na competição para encaminhar a classificação às oitavas de final. O rival, de novo no Metlife Stadium, é o Al-Ahly, do Egito. A bola rola às 13h (de Brasília).

Time que mais colocou torcedores no estádio entre os brasileiros na primeira rodada da competição, o Palmeiras ganhou elogios do presidente da Fifa, Gianni Infantino, por causa da festa da torcida, espalhada em vários cantos de Nova York, e quer aproveitar esse apoio para transformar de novo o Metlife em sua casa e conquistar seu primeiro triunfo no torneio.

Como todos do Grupo A não venceram e não perderam, portanto têm um ponto, uma vitória sobre os egípcios deixaria o Palmeiras confortável na chave para avançar. O empate com o Porto, o qual dominou em boa parte do confronto, é um aceno de que a equipe de Abel Ferreira pode até se classificar na liderança de seu grupo.

"É um desafio novo, uma história nova num grupo extremamente equilibrado em que tudo pode acontecer", afirmou Abel Ferreira, segundo o qual fez apenas "pequenos detalhes, pequenos ajustes e algumas nuances estratégicas" na equipe, sem adiantar se repetirá ou não a escalação.

O bom desempenho diante do Porto deixou orgulhosos os atletas e o treinador, mas a ineficácia preocupa e é um ponto a melhorar. "Esperamos que a pontaria esteja afiada nesse jogo", disse o treinador, de bom humor.

O Al-Ahly é um conhecido adversário do Palmeiras. Ambos se encontraram duas vezes em Mundiais recentes. Em Abu Dabi, o time alviverde ganhou por 2 a 0 em 2022 avançando à final contra o Chelsea, um ano após empate por 0 a 0 e derrota nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar no Catar.

"É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada a grandes competições. Vamos voltar a competir com mais precisão para ter sucesso defensiva e ofensivamente e sair com a vitória", afirmou o goleiro Weverton.

Atual campeão egípcio e clube com mais taças nacionais, o Al-Ahly tem como um de seus trunfos Wessam Abou Ali, atacante de 26 anos que vive no Egito seu ápice. Desde 2024, quando chegou ao time, são 35 gols e 10 assistências em 58 jogos.

O time é treinado pelo espanhol José Riviero, que falou sobre o plano que armou para parar Estêvão, indicando que fará algo parecido com o que fez com Messi.

"Existem jogadores que te obrigam a trabalhar no mano a mano e evitar situações em que eles voltam, te dão as costas Quando está jogando na defensiva, a ideia é que o adversário jogue pior do que geralmente joga. Foi o que fizemos com o Messi."

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X AL-AHLY

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Maurício, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

AL-AHLY - Elshenawy; Hany, Achraf, Ibrahim e Koka; Fathy, Attia, Ali Ben Romdhane e Trezeguet; Abou Ali e Zizo. Técnico: José Riveiro.

ÁRBITRO - Anthony Taylor (Inglaterra).

HORÁRIO - 13h (de Brasília).

LOCAL - Metlife Stadium, em New Jersey (EUA).