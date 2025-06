Palmeiras corrige erros, bate o Ah-Ahly e vence a primeira no Mundial de Clubes

Sob forte calor e ameaça de tempestade que paralisou a partida por 45 minutos e obrigou os torcedores a se abrigarem nas áreas cobertas do MetLife Stadium, o Palmeiras corrigiu erros para deslanchar no segundo tempo e conquistar sua primeira vitória no Mundial de Clubes.

O triunfo por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, assegurado com gols de Abou Ali (contra) e Flaco López, deixa o time paulista confortável no Grupo A. São quatro pontos e a liderança da chave, no momento. O time viaja a Miami para fechar a fase de grupos contra o Inter Miami, equipe de Messi. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília).

Se fez ótima apresentação diante do Porto, o Palmeiras foi inócuo e jogou um péssimo futebol na primeira etapa. As escolhas de Abel Ferreira por Raphael Veiga e Facundo Torres nas vagas de Maurício e Felipe Anderson, titulares na estreia, se mostraram erradas.

O time não funcionou nos primeiros 45 minutos, viu o rival ter mais a bola e volume de jogo e voltou a ser dependente dos lampejos de brilho de Estêvão, que repetiu o velho roteiro de abrir a defesa com seu talento, mas falhar nas finalizações.

Veiga, em especial, foi um dos piores em campo. Errou quase tudo que tentou e ainda recebeu o vermelho após carrinho no meio de campo. O árbitro Anthony Taylor, porém, reviu sua decisão quando foi ao monitor do VAR, retirou a expulsão e apresentou o amarelo para o meio-campista.

A história mudou no intervalo, no momento em que Abel Ferreira corrigiu seus erros ao tirar Veiga e Vitor Roque, outro que viveu uma tarde infeliz, e lançou mão de Maurício e Flaco López.

Os dois transformaram a equipe, deram frescor e foram protagonistas da vitória, que começou a ser construída a partir da sorte. Um gol contra do centroavante Abou Ali de cabeça no início da etapa final alterou o cenário e deixou o Palmeiras à vontade e com espaço para contra-atacar.

Foi em um contragolpe que nasceu o gol que definiu o triunfo. Saiu do pé de Maurício o preciso passe para Flaco López finalizar no canto e ampliar aos 13 minutos. Quatro minutos depois, o jogo foi paralisado devido ao risco de tempestade no estádio e os torcedores tiveram de se abrigar nos setores cobertos.

Foram 45 minutos de paralisação até a partida ser retomada e nada mudar. O Palmeiras criou para fazer o terceiro. Não fez, mas também não levou. Segurou o oponente do Egito, controlou o jogo e comemorou seus primeiros três pontos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 AL-AHLY

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Maurício); Estêvão (Vanderlan), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

AL-AHLY - Elshenawy; Hany, Achraf, Ibrahim e Attiah-Allah (El Shahat); Ben Romdhane e Marawan Attia; Zizo, Fathy (Afsha) e Trezeguet (Bencharki); Abou Ali (Gradisar). Técnico: José Riveiro.

GOLS - Abou Ali (contra), aos 4, e Flaco López, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anthony Taylor (Inglaterra).

CARTÕES AMARELOS - Raphael Veiga, Richard Ríos, Giay e Piquerez (Palmeiras); Fathy, Attiat-Allah e Marawan Attia (Al-Ahly).

PÚBLICO - 35.179 torcedores.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).