Palmeiras x Al Ahly é paralisado no 2º tempo por risco de tempestade

A partida entre Palmeiras e Al Ahly, pela segunda rodada do Mundial, foi paralisada no segundo tempo por risco de tempestade em Nova Jersey, apesar de não estar chovendo. O jogo foi interrompido logo após o segundo gol do Alviverde no Metlife Stadium.

O que aconteceu

O duelo foi interrompido na marca dos 17 minutos do segundo tempo, depois que o Palmeiras abriu 2 a 0. O céu começou a ficar carregado repentinamente, o que ativou as medidas de segurança embora ainda não tivesse chovido.

O protocolo da Fifa determina que a partida seja paralisada quando há possibilidade de condições climáticas adversas. O árbitro Anthony Taylor foi informado do clima severo e repassou aos técnicos dos dois times a decisão de parar o duelo. A interrupção parte de orientação do Serviço Nacional de Meteorologia do país.

Aviso no estádio Metlife sobre a paralisação de Palmeiras e Al Ahly Imagem: Reprodução

Quem está no estádio recebeu alerta de emergência, e o telão também informou o risco de tempestade. Os celulares apitaram às 13h27 no horário local, 14h27 de Brasília. "Para a sua segurança, por favor deixe o assento externo e a área do campo e busque abrigo dentro do estádio devido a uma condição severa. Por favor, não se reúnam nas entradas. Utilize o espaço das rampas. O pessoal do evento está disponível para te guiar e ajudar", constou na mensagem.

Os envolvidos no jogo deixaram o gramado enquanto as arquibancadas também foram esvaziadas, com todos sendo alocados em partes internas do Metlife. A torcida organizada Mancha Verde a princípio ignorou o alerta, mas evacuou após conversa com seguranças do local.

É a terceira partida do Mundial afetada por condições climáticas em três dias seguidos. O caso também ocorreu ontem durante a vitória do RB Salzburg sobre o Pachuca, em Cincinnati, e adiou em 1h o início de Mamelodi Sundows x Ulsan HD, na última terça, no Inter&Co Stadium, na Flórida.

O Palmeiras está vencendo por 2 a 0, com ambos os gols marcados após o intervalo. O placar foi inaugurado com gol contra de Wessam Abou Ali, logo aos quatro minutos da segunda etapa, e Flaco ampliou aos 14.