Onde vai passar PSG x Botafogo pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

O Botafogo enfrenta o Paris Saint-Germain na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Botafogo e PSG disputam a liderança do Grupo B. Com três pontos conquistados na estreia, as duas equipes buscam um novo triunfo para encaminhar a vaga no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes.

O Glorioso derrotou o Seattle por 2 a 1. O campeão da Libertadores mostrou eficiência ofensiva no começo, mas sofreu na etapa final com a reação norte-americana.

Os atuais campeões da Champions League foram dominantes do início ao fim. Sem dar espaços ao Atlético de Madri, os franceses aplicaram 4 a 0 e deixaram clara sua condição de favoritos ao título.

PSG x Botafogo - Copa do Mundo de Clubes