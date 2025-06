Onde vai passar Palmeiras x Al Ahly no Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Palmeiras e Al Ahly fazem um jogo decisivo hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Palmeiras e Al Ahly protagonizaram boas atuações na estreia, mas deixaram o campo sem marcar gols. As duas equipes se enfrentam agora pressionadas por uma vitória para evitar complicações no Grupo A, que segue completamente empatado.

O Alviverde criou as melhores oportunidades contra o Porto, demonstrou controle do jogo e foi sólido defensivamente. No entanto, pecou na finalização e viu o goleiro adversário brilhar.

No confronto entre Al Ahly e Inter Miami, o time egípcio teve um primeiro tempo mais agressivo e perdeu um pênalti. Já na segunda etapa, recuou e viu os norte-americanos, liderados por Messi, crescerem na partida. Ainda assim, o placar não saiu do zero.

Palmeiras x Al Ahly -- Mundial de Clubes 2025