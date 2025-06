No Mundial, jogadores tomam água enquanto Fifa faz propaganda de isotônico

As paradas técnicas para hidratação da Copa do Mundo de Clubes são acompanhadas de uma ação de marketing nos telões dos estádios dos Estados Unidos. Enquanto os jogadores se aproximam da linha lateral para beber água, em partidas com calor superior a 30 graus, uma vinheta roda no telão e aparece a imagem de um poderoso isotônico.

Nem sempre tem pausa

A impressão é de comercialização da pausa para água, enquanto os jogadores se arriscam debaixo do sol. É um pouco assim, mas a Fifa explica que nem todos os jogos têm parada para hidratação. Só as partidas em que o calor excessivo exige a pausa. Ou seja, não há um contrato publicitário que obrigue o momento de se hidratar. É o contrário. Quando a hidratação é necessária, o isotônico aparece no telão. Se não houver intervalo técnico, não há propaganda nesse espaço.

Dos três jogos em Miami até agora, só Real Madrid x Al-Hilal teve necessidade de hidratação. Nas partidas Al Ahly x Inter Miami e Boca Juniors x Benfica, não houve pausa e, portanto, não se notou a propaganda no telão.

Todos os técnicos e jogadores questionados sobre o calor reclamam. Xabi Alonso observou em sua conferência de imprensa, depois do empate contra o Al-Hilal, a dificuldade de atuar em temperaturas acima de 30 graus. O jogo começou às 15 horas no horário local, com temperatura na faixa de 35 graus.

A marca de isotônico divulgada no telão é patrocinadora do torneio. Independentemente das paradas técnicas, seu logotipo está espalhado pelos estádios em placas de publicidade ao lado do gramado.