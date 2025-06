Nikolas Motta exalta benefícios de mudança para a Tailândia: "Melhor estado mental"

Nikolas Motta morava em Las Vegas (EUA) e treinava em uma das maiores academias do mundo, a 'XTreme Couture'. Mas foi do outro lado do mundo que o peso-leve (70 kg) encontrou as condições ideais para afiar suas habilidades. Único brasileiro escalado para o card do UFC Baku, neste sábado (21), no Azerbaijão, 'Iron', como é conhecido, explicou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, quais os benefícios de ter migrado para a Tailândia em definitivo.

A ideia de morar no país asiático veio após uma experiência positiva na região. Quando se preparava para sua última luta no Ultimate, em Macau, na China, Nikolas fez parte de seu camp na Tailândia. Após aprovar o período de treinos e, posteriormente, vencer seu respectivo compromisso na organização, o atleta mineiro amadureceu a ideia de migrar para a terra o muay thai - mas desta vez, em definitivo.

"O fuso horário não mudou muito, mesmo sendo uma viagem bem longa, o fuso horário só mudou três horas, porque fiz meu camp todo na Tailândia de novo, como fiz antes da minha luta na China. Eu mudei (para a Tailândia em definitivo). Tinha que testar isso. Porque as vezes que tinha vindo para cá, curti muito, me senti bem demais. Consegui ficar no 'shape' rápido e bem. Mas voltei para os EUA para cumprir um último objetivo, de me tornar cidadão de lá. Completei mais esse passo, deu certo, e já quis voltar (para a Tailândia). Dessa vez, vim com o plano de já me mudar para a Tailândia", destacou Motta.

Aspecto mental reforçado

O que mais agradou Nikolas em seu novo lar foi justamente a diferença de estilo de vida da Tailândia, se comparada com Brasil ou Estados Unidos. De acordo com o próprio, o país asiático provém uma rotina bem mais pacata que o ajudou a evoluir mentalmente como atleta. Ciente da importância do aspecto psicológico, o peso-leve admitiu que nunca esteve com a cabeça tão blindada em toda sua carreira.

"Estou muito bem preparado para essa luta. Foram quase três meses focado, treinando duro e mantendo a disciplina na dieta. Foi um camp muito bom. Às vezes me pergunto por que me sinto tão bem aqui. Mas é bem menos stress, as pessoas são bem menos estressadas. Nos EUA e no Brasil o povo fica sempre estressado (risos). O custo de vida é mais baixo, a qualidade da comida é muito boa. Na Tailândia consigo ter meu próprio espaço, dormir cedo. O estilo de vida lá é bem diferente, é uma paz danada. Você não vê crime acontecendo. Estar lá me coloca no melhor estado mental que já estive. E para o lutador, cabeça é tudo", explicou o mineiro.

Embalado por duas vitórias consecutivas no Ultimate, a última delas contra o chinês Maheshate Hayisaer, em novembro de 2024, Nikolas busca manter o bom momento e alcançar sua melhor sequência dentro da liga. Aos 32 anos, o brasileiro soma 15 vitórias, cinco derrotas e um 'no contest' (sem resultado) no cartel como profissional de MMA.

