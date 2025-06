Neuer pede atenção ao Bayern contra Boca Juniors: 'Não podemos subestimar'

Depois de golear o Auckland City (NZE) por 10 a 0, o Bayern de Munique volta as atenções para o Boca Juniors (ARG), próximo adversário no Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O goleiro do time alemão, Manuel Neuer, pediu atenção à equipe contra os argentinos. O jogador destacou que os times sul-americanos não podem ser subestimados.

Além disso, Neuer chamou a atenção para o ambiente que os torcedores argentinos criaram contra o Benfica. O goleiro ressaltou que será importante evitar que isso se torne uma distração.

Estamos esperando um grande clima [no estádio]. Nós vimos como foi a partida contra o Benfica. Vai ser importante ficar tranquilo e concentrado, com os nossos pontos fortes em mente.

Vamos ver como cada equipe vai se sair e se adaptar às condições de cada jogo, e a fase eliminatória deve ser completamente diferente. Claro que os europeus costumam ser apontados como favoritos, mas não podemos subestimar os times da América do Sul.

Manuel Neuer, em entrevista ao site do Bayern

Até agora, europeus e sul-americanos se enfrentaram três vezes no Mundial, com três empates. O próprio Boca Juniors estreou com igualdade diante do Benfica (POR); Palmeiras e Fluminense ficaram no 0 a 0 diante de Porto (POR) e Borussia Dortmund (ALE), respectivamente.

Bayern e Boca entram em campo amanhã (20). Em duelo pela segunda rodada do Grupo C, as equipes entram em campo às 22h (de Brasília).