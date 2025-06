Mundial de Clubes: Palmeiras x Al-Ahly é interrompido por risco de raios no MetLife Stadium

O segundo duelo do Palmeiras no Mundial de Clubes, contra o Al-Ahly, no MetLife Stadium, foi interrompido devido à possibilidade de "clima severo" em East Rutherford, onde fica o estádio nos Estados Unidos. O jogo foi paralisado aos 17 minutos e com placar favorável ao time alviverde, que vai vencendo por 2 a 0 - gols contra de Abou Ali e de Flaco López.

Uma mensagem exibida nos quatro telões da arena e anunciada pelo sistema de som reforçaram a paralisação repetidas vezes, pedindo a todos os torcedores que se protejam em áreas cobertas. A razão da paralisação abrupta é o risco de raios.

A organização solicitou aos torcedores que deixem as arquibancadas do estádio e se abriguem na parte interior da arena por causa de "condições severas na região". O céu, neste momento, está parcialmente coberto por nuvens carregadas, mas não chove no local.

Todos os presentes no MetLife, incluindo jornalistas, estafe e torcedores, receberam uma ruidosa notificação no celular que enfatizava a razão da interrupção da partida.

Os torcedores foram acompanhados e orientados por funcionários e voluntários que os levaram aos setores cobertos e outras áreas que não sejam descobertas. Alguns palmeirenses demoraram para deixar as cadeiras descobertas, mas foram obrigados a obedecer a ordem.