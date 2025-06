Mundial de Clubes: o que significam os nomes dos times Al-Ahly, Al-Hilal e Al-Ain?

O Mundial de Clubes conta com a participação de cinco times árabes nesta edição nos Estados Unidos. São eles: O Al-Ahly, do Egito; o Espérance, da Tunísia; o Al-Ain, dos Emirados Árabes; o Wydad Casablanca, do Marrocos; e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Três desses clubes têm os nomes começando com o prefixo Al. O termo, em árabe, é um artigo, como se fosse o ou a na língua portuguesa.

O Al-Ahly é o maior clube do Egito. A equipe já ganhou a liga nacional em 45 oportunidades, além de ter conquistado a Liga dos Campeões Africana 12 vezes. O nome do clube significa 'O Nacional' em português.

O Al-Ahly estreou no Mundial de Clubes da Fifa com um empate em 0 a 0 com o Inter Miami, pelo Grupo A. Nesta quinta-feira, os egípcios enfrentam o Palmeiras, pela segunda rodada.

Já o nome Al-Hilal significa 'A Lua Crescente'. Nacionalmente, o clube saudita também é conhecido por Al-Zaeem, que pode ser traduzido para o português como 'O Patrão'. O Al-Hilal já levantou o troféu da Liga dos Campeões da AFC em quatro ocasiões.

No Mundial da Fifa, o Al-Hilal conseguiu um grande empate na estreia, em 1 a 1, com o Real Madrid. A equipe saudita volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o RB Salzburg.

O Al-Ain, por sua vez, é um dos clubes mais bem-sucedidos dos Emirados Árabes Unidos. O nome do time significa 'O Olho'. Na galeria de títulos, possui 14 campeonatos locais e duas Ligas dos Campeões da AFC.

Na competição da Fifa nos Estados Unidos, o Al-Ain estreou com dura derrota para a Juventus por 5 a 0. Pela segunda rodada, o time dos Emirados Árabes Unidos pega o poderoso Manchester City, no domingo.