MP reconsidera e denuncia Payet por violência psicológica contra advogada

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o francês Dimitri Payet, ex-Vasco, por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari, com quem manteve um relacionamento extraconjugal.

O que aconteceu

O MPRJ reconsiderou o caso e denunciou Payet. A princípio, o tema tinha sido arquivado.

A promotora reviu a decisão após um recurso dos advogados de Larissa Ferrari. A denúncia relata um relacionamento agitado entre o fim de 2024 e o início de 2025.

Larissa Ferrari admitiu, em entrevista ao G1, o caso extraconjugal com Payet. O atleta é casado há 18 anos e tem quatro filhos.

Os relatos são de "violência por ciúmes". Há boletins de ocorrência registrados no Rio de Janeiro e também no Paraná, onde ela pediu uma medida protetiva.

Payet, então, é acusado de "causar prejuízo e afetar emocionalmente Larissa através de "atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização". O MP ainda detalha que o casal manifestou interesse em "relações sexuais com práticas de atos de ousadia e violência" de maneira consensual.

Larissa Ferrari teria apresentado "dependência emocional, ansiedade e depressão" com o passar do tempo. Payet é acusado de manipular, humilhar e não assumir publicamente o relacionamento, o que teria agravado o quadro da advogada.

O MPRJ pede a condenação de Payet, assim como o pagamento de danos morais. Além de gastos com serviços de saúde.

O que diz a defesa de Larissa Ferrari

O escritório Jorge Vacite Neto Advogados, que representa Larissa Ferrari, emitiu uma nota para comemorar a decisão do MPRJ.

A medida demonstra que as autoridades estão atentas à gravidade dos fatos e dispostas a garantir que condutas lesivas à dignidade da mulher não passem impunes, independentemente da projeção pública do investigado. Recebemos a decisão com senso de justiça e confiança nas instituições responsáveis pela apuração e responsabilização dos atos praticados. Este é um passo decisivo rumo à verdade e à reparação dos danos causados à nossa cliente. Seguiremos firmes na defesa intransigente de seus direitos perante o Poder Judiciário, certos de que a justiça prevalecerá

Larissa Ferrari também se manifestou nas suas redes sociais.

Um pequeno passo, mas uma grande vitória: O reconhecimento de todo o meu sofrimento que INFELIZMENTE eu passei e passo! Nesse momento não represento só a mim, Larissa, mas TODAS que tentam silenciar, todas que foram silenciadas e todas que não possuem nem sequer mais voz devido ao grande número de feminicidio. A luta ainda continua, e hoje, não é só mais minha, mas de tantos profissionais qualificados que estão por de trás de toda a minha defesa jurídica, recuperação psicológica e acolhimento pessoal. Vamos em frente. Hoje com mais fé e esperança

O que diz a defesa de Dimitri Payet