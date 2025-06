'Minha pele carrega história', diz lateral chamado de urubu no Acre

Erick Rodrigues, do Galvez, se pronunciou sobre o caso de racismo durante a partida contra o Santa Cruz, na última terça-feira (17), pelo Campeonato Acreano Sub-20. Ele foi chamado de urubu por Luiggi.

O que aconteceu

O lateral-direito Erick Rodrigues foi chamado de urubu pelo volante Luiggi, do Santa Cruz. Isso foi relatado em súmula pelo árbitro Josué França.

Queria dizer que fiquei ofendido no momento, mas tenho muito orgulho de ser negro, de ser preto mesmo. O meu cheiro é de uma pessoa que trabalha todo dia para conquistar meu sonho, que é meu sonho desde criança, desde moleque, e a minha pele carrega história e ninguém vai apagar isso Erick, nas suas redes sociais

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, afirmou que vai denunciar o caso de racismo na delegacia. Ele quer que a punição seja "firme".

Racismo é crime e deve ser combatido em todos os âmbitos. Aguardo também posicionamento da Federação de Futebol do Acre e do Tribunal de Justiça Desportiva. Não podemos alimentar qualquer tipo de discriminação, seja de raça, de gênero, de cor ou orientação sexual Igor Oliveira

O que diz a súmula

O árbitro Josué França detalhou o ato racista na súmula divulgada na última quarta-feira. O caso ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo.

O árbitro disse que o zagueiro Elton, do Santa Cruz, e o lateral-direito Erick Rodrigues discutiram em campo com "troca de palavras de baixo calão". Na sequência, escreve que "a situação foi controlada verbalmente, sem necessidade de ação disciplinar imediata".

O juiz informou que Luiggi foi na direção de Erick Rodrigues e disse "urubu véi desse". O árbitro continuou: "seguindo em minha direção e sorrindo". Luiggi foi expulso por "conduta antidesportiva e ofensa verbal".

Na súmula, o árbitro ainda conta que os atletas do Santa Cruz-AC alegaram que a expressão usada por Luiggi seria uma gíria. "Regional, sem caráter ofensivo".

O que diz o Santa Cruz-AC

O clube afirmou que tem "compromisso inegociável com o combate a qualquer forma de preconceito". E que "aguarda a apuração completa dos fatos pelas autoridades competentes, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Caso seja confirmada qualquer conduta incompatível com nossos valores, serão adotadas todas as medidas cabíveis com o máximo rigor".