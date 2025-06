Messi prevê "jogo complicado" contra o Palmeiras no Mundial e exalta: "Um dos grandes do mundo"

O Inter Miami, que tem como destaque o craque argentino Lionel Messi, é o próximo adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Depois da vitória dos norte-americanos por 2 a 1 sobre o Porto, Messi já projetou o confronto contra o Verdão, para ele, "um dos grandes do mundo".

"Competimos e tentamos fazer nosso jogo. Sabíamos que éramos inferiores, mas tínhamos nossas armas. Agora jogaremos contra o Palmeiras, que é um dos grandes do mundo, vai ser outro jogo muito complicado", disse Messi à DAZN.

Após a segunda rodada, o Palmeiras, que venceu o Al Ahly, por 2 a 0, chegou aos quatro pontos e subiu para a liderança do Grupo A. O Inter Miami bateu o Porto por 2 a 1, de virada, e, com a mesma pontuação do Verdão, é o segundo colocado.

O time de Messi começou perdendo, com um gol de pênalti, de Samu, aos oito do primeiro tempo. O empate veio apenas na segunda etapa, com gol de Segovia, no início da segunda etapa. Messi, com um golaço de falta, aos nove minutos, garantiu o triunfo dos norte-americanos.

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam na segunda-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Um empate é suficiente para os dois times avançarem às oitavas.