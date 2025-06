Messi diz que Inter Miami 'tem suas armas' e projeta jogo com Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

Decisivo na vitória de virada do Inter Miami sobre o Porto, hoje, Lionel Messi já projetou o duelo contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, pelo Mundial de Clubes.

[Pessoas] Estão vendo que queremos competir contra equipes boas, uma europeia hoje. Podemos jogar assim, desse jeito em uma competição especial. Depois do primeiro jogo, mudamos algumas coisas e vamos continuar competindo. Vamos tentar fazer o nosso jogo. Fomos inferiores hoje, mas temos as nossas armas. Vai ser um jogo difícil contra o Palmeiras. Messi, ao DAZN

O que mais ele disse?

Felicidade. "Uma alegria muito grande, foi um grande esforço da equipe, que trabalhou muito bem. Não só nos defendemos, mas também durante o primeiro tempo até o segundo gol tivemos bem a bola. Estamos contentes. Pensamos que poderíamos ter ganhado o primeiro jogo, é uma vitória importante para nós."

O gol. "Sabia que não tinha como passar a bola por cima da barreira naquela falta. Estava um pouco parado no meio [o goleiro], então tentei ali e deu certo."

Inter Miami vence e quebra tabu

O Porto até saiu na frente, mas o Inter Miami buscou a virada por 2 a 1. Samu colocou os europeus na frente, mas Segovia e Messi — este com um golaço — definiram o placar em Atlanta.

A virada pôs fim à hegemonia europeia no Mundial de Clubes. Uma equipe de outro continente não derrubava um europeu desde dezembro de 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea na final da edição daquele ano.

O Inter Miami assumiu o segundo lugar do grupo do Palmeiras. A equipe estadunidense tem os mesmos quatro pontos que o Verdão, mas fica atrás por causa do saldo de gols (2 a 1).