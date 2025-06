Messi faz gol no Mundial e busca contra o Palmeiras marca de Pelé e CR7

Imagem: DALE ZANINE/IMAGN IMAGES via Reuters

Do UOL, em São Paulo

Lionel Messi está a um gol de igualar Cristiano Ronaldo e Pelé na artilharia histórica do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Messi tem seis gols marcados em Mundiais. Ele chegou ao sexto tento na virada do Inter Miami sobre o Porto, hoje, em Atlanta, quase 10 anos depois do seu último gol no torneio, em dezembro de 2015.

Cristiano Ronaldo e Pelé têm sete. O português chegou ao número durante quarto participações no Mundial já sob chancela da Fifa, e o Rei nas duas vezes em que participou do antigo Intercontinental, em 1962 e 1963.

Messi pode igualar Cristiano Ronaldo e Pelé no jogo contra o Palmeiras. O Inter Miami enfrenta a equipe paulista às 22h (de Brasília) da próxima segunda-feira, pela última rodada da fase de grupos.

Os seis gols de Messi no Mundial até aqui foram marcados em quatro edições diferentes: 2009, 2011, 2015 e 2025.

O levantamento leva em consideração os números de todos os formatos do Mundial desde 1960.

Gols de Messi no Mundial