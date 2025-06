Mbappé é hospitalizado com inflamação e vira drama ao Real no Mundial

Kylian Mbappé foi hospitalizado nos EUA com gastroenterite. O atacante francês já havia apresentado sintomas nos últimos dias e foi desfalque ontem na estreia do Real Madrid no Mundial.

O que aconteceu

Mbappé está com quadro agudo de gastroenterite, uma inflamação gastrointestinal. A doença é conhecida como "gripe estomacal" e afeta principalmente o estômago e o intestino, sendo provocada por vírus ou bactérias.

O UOL apurou que ele foi internado ontem e seguirá hospitalizado até que o tratamento surta efeito. O clube tomou a decisão após os sintomas de gastroenterite que o jogador apresentava não passarem. Ele foi submetidos a exame e está sendo observado em um hospital cuja identidade não será revelada por questões de segurança e privacidade, de acordo com pessoas próximas ao clube.

Com isso, aumentam as dúvidas sobre a participação do francês na sequência do Mundial. Ele já não participou da maioria dos treinos da equipe antes da estreia, ficou fora do empate com o Al-Hilal e seguirá como baixa durante a recuperação. Sua participação no próximo jogo, portanto, está praticamente descartada.

A gastroenterite costuma durar de três a cinco dias, mas depende de caso a caso. Alguns sintomas podem permanecer por até duas semanas. Não há remédios para curar a inflamação, apenas para amenizar os sintomas, mas o comum é que o quadro regrida sozinho.

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, orienta os jogadores durante o empate com o Al-Hilal, pelo Mundial Imagem: Hannah Mckay/Reuters

O Real volta a campo no domingo, dia 22, para enfrentar o Pachuca. A partida será disputada no Bank of america Stadium, em Charlotte, às 16h (de Brasília). Depois disso, finaliza a fase de grupos na próxima quinta-feira, 26, contra o RB Salzburg.

Mbappé ficou isolado na concentração do Real e mal conseguia sair do quarto, segundo o jornal espanhol Marca. Sua alimentação ficou restrita a líquidos e frutas, mas ele não melhorou. O jogador não foi ao Hard Rock Stadium assistir à estreia do time. Em seu lugar jogou Gonzalo García, promessa da base do clube e autor do gol contra o Al-Hilal.