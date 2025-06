Mbappé deixa o hospital e seguirá tratamento na concentração do Real Madrid

O atacante francês Mbappé recebeu alta hospitalar no fim da tarde de hoje e voltou à concentração do Real Madrid, em Palm Beach, na Flórida.

O que aconteceu

O jogador foi hospitalizado mais cedo, com uma gastroenterite. O Real Madrid informou que Mbappé seguirá recebendo tratamento médico específico nos próximos dias.

A reintegração do atleta ao elenco madridista será feita aos poucos. Assim, o atacante segue como dúvida para os próximos jogos.

Mbappé foi desfalque do Real Madrid no primeiro jogo do Mundial. A equipe espanhola empatou com o Al-Hilal em 1 a 1.

O Real Madrid está no Grupo H do Mundial e tem o Pachuca (MEX) como próximo adversário, no domingo (22). O Red Bull Salzburg (AUT), que venceu os mexicanos na estreia, lidera a chave.