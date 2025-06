Matheuzinho vive semestre de altos e baixos e pode ganhar sombra no Corinthians

O primeiro semestre do lateral direito Matheuzinho com a camisa do Corinthians foi marcado por altos e baixos. Destaque da equipe na reta final de 2024, o jogador se manteve entre os titulares, mas caiu de desempenho pouco antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Matheuzinho superou a desconfiança da torcida e assumiu de vez a titularidade na lateral-esquerda durante a arrancada do Timão no Campeonato Brasileiro do ano passado. No início desta temporada, manteve o bom nível e teve papel importante na conquista do título paulista em cima do rival Palmeiras.

Ele foi, inclusive, eleito o melhor lateral direito do Estadual, integrando a seleção do torneio.

Porém, assim como o restante do time, o ala tem oscilado neste início de Brasileirão e na fase de grupos da Sul-Americana, onde o clube acabou amargando uma eliminação precoce. Matheuzinho chegou a discutir com o torcedor que criticou sua atuação após um empate sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena.

O jogador soma, ao todo, 28 partidas disputadas pelo Corinthians em 2025, 26 como titular, com um gol e nenhuma assistência.

Não à toa, a diretoria alvinegra busca opções no mercado para reforçar a lateral-direita. O Timão tem interesse em David Pastor, que estava no Farense, de Portugal, na última temporada europeia. Além disso, a pedido de Dorival Júnior, negociou com o São Paulo a contratação de Igor Vinícius, mas este está mais perto do Santos.

Matheuzinho, portanto, pode ganhar uma sombra. No elenco atual, além dele, o time do Parque São Jorge conta somente com Léo Mana. O zagueiro equatoriano Félix Torres também chegou a ser improvisado no setor.

Enquanto a diretoria trabalha por reforços, o elenco do Corinthians está de férias e retorna aos treinamentos no dia 28 de junho. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, em duelo marcado para o dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.