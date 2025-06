Mascherano exalta brasileiros no Mundial e vê Palmeiras 'em alto nível'

O técnico Javier Mascherano, do Inter Miami, rival do Palmeiras no Grupo A, exaltou a equipe alviverde e o desempenho dos brasileiros até aqui no Mundial.

O que aconteceu

Mascherano disse que não se surpreendeu com os bons resultados dos brasileiros na primeira rodada. Foram duas vitórias - Flamengo e Botafogo, sobre Espérance (TUN) e Seattle Sounders (EUA), respectivamente; e dois empates - Palmeiras e Fluminense, contra Porto (POR) e Borussia Dortmund (ALE), respectivamente.

O treinador ressaltou o trabalho longevo de Abel Ferreira no Palmeiras e o fato de o time ter conquistado duas Libertadores nos últimos cinco anos. Mascherano disse que o time alviverde compete 'no mais alto nível' há algum tempo.

Nós que acompanhamos o futebol sul-americano sabemos que os times brasileiros são praticamente os mais fortes da América do Sul. [...] Nenhuma surpresa [sobre a primeira rodada]. A competição na América do Sul é muito forte, é muito forte.

O Palmeiras tem um grande time. O mesmo técnico está lá há muito tempo, e conseguiu não só títulos locais, mas também a Libertadores. Eles competem no mais alto nível e continuam fazendo isso.

Javier Mascherano, técnico do Inter Miami

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam apenas na terceira rodada do Grupo A. O jogo está marcado para a próxima segunda (23), às 22h (de Brasília).