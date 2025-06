Marcos Leonardo: os números do atacante contra o Real Madrid

Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, teve uma participação decisiva no empate desta quarta-feira contra o Real Madrid. O centroavante ex-Santos sofreu o pênalti que garantiu o surpreendente empate do time árabe contra o gigante espanhol no Mundial de Clubes.

Porém, Marcos Leonardo encontrou dificuldades na partida. Nos 83 minutos que permaneceu em campo, o brasileiro não apresentou números de grande destaque.

Referência do ataque, ele não acertou nenhuma finalização na direção da meta do Real Madrid, além de levar desvantagem nos duelos individuais contra os adversários.

Marcos Leonardo: números contra o Real Madrid