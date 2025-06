Luis Enrique elogia brasileiros e abre portas para atuar na América do Sul

A pergunta foi a última da entrevista coletiva de Luis Enrique antes do jogo do PSG contra o Botafogo, já na madrugada desta quinta, em Los Angeles. Veio de um jornalista da Suíça. Será que o espanhol, técnico mais badalado do momento, toparia um dia treinar um time popular, com torcidas apaixonadas, como estamos vendo no Mundial de Clubes da Fifa? "Por que nao?", respondeu o técnico, com outra pergunta. "Eu não fecho portas. Poderia um dia, por que não, treinar um Boca Juniors, um River Plate, um Botafogo, um Santos, um Palmeiras..."

É uma utopia, claro, ainda que Luis Enrique tenha praticamente se oferecido para assumir a seleção brasileira após a Copa do Catar - Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF à época, preferiu apostar no sonho de ter Carlo Ancelotti.

Técnico campeão da Europa e que, quando jogador, atuou ao lado de brasileiros no Real Madrid e no Barcelona, Luis Enrique não poupou elogios. E disse que "não se surpreende" com as boas atuações das equipes sul-americanas no torneio até agora.

"A escola brasileira é referência mundial, jogadores brasileiros são distintos aos outros do mundo. Pelé contra Garrincha, que maravilha deve ter sido poder ver ao vivo esses jogos. Se há algo que caracteriza os jogadores brasileiros é a individualidade. Agora também tem jogadores europeus que vão à América do Sul, ao Brasil. Amanhã, teremos um pouco desses estilos diferentes, vai ser bonito, um jogo interessante para ver e desfrutar."

"Para nós, é muito bonito jogar contra um time brasileiro, de altíssimo nível, com uma história potente por trás, campeões da Libertadores em 2024. Certamente vai apresentar coisas diferentes das equipes da Europa. Praticamente não mudamos muito nossa maneira de atuar, a experiência diz que os outros times mudam de estilo contra nós, não deixa de ser sempre uma surpresa (o que enfrentamos), mas nos preparamos da mesma maneira. Temos que estar preparados para todos os problemas e circunstâncias que aparecem no jogo", falou, sobre o duelo desta quinta, às 18h locais, 22h de Brasília.

O PSG deve manter a mesma equipe que goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 na estreia. O Botafogo, que venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, deve promover a entrada do volante Allan no lugar do atacante Mastriani.