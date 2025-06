Lamine Yamal visita Neymar em Mangaratiba durante férias no Brasil e joga futevôlei

O atacante Neymar recebeu nesta quinta-feira, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a visita da jovem estrela espanhola Lamine Yamal, de 17 anos, que passa férias no Brasil. O ponta do Barcelona é fã declarado do camisa 10 do Santos.

A visita foi registrada pelo próprio Neymar em suas redes sociais, com uma postagem mostrando Yamal acompanhando uma partida de futevôlei. O espanhol, apontado como um dos candidatos à Bola de Ouro da revista France Football nesta temporada, repostou a publicação no Instagram.

Durante sua passagem pelo Brasil, Lamine Yamal já curtiu um dos jogos transmitidos na NBA House, evento que acontece no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e também surfou com Gabriel Medina em uma piscina de ondas artificiais que leva o nome do surfista, localizada na capital paulista.

Enquanto isso, Neymar tem contrato com o Santos até o fim deste mês. A prioridade da diretoria santista, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, é renovar o vínculo com o atacante até a Copa do Mundo de 2026.

Nesta semana, durante um jogo festivo na Vila Belmiro, na última terça-feira, Neymar revelou que esteve perto de acertar com o Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes, mas optou por focar na recuperação física durante a pausa para o torneio internacional.