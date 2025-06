LA Dodgers diz que negou acesso de agentes do ICE ao estacionamento do Dodger Stadium

Por Rory Carroll

LOS ANGELES (Reuters) - O Los Angeles Dodgers disse nesta quinta-feira que havia negado aos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) o acesso ao estacionamento do Dodger Stadium no início do dia.

"Esta manhã, agentes do ICE foram ao Dodger Stadium e solicitaram permissão para acessar o estacionamento", disse o clube em um post no X.

"A organização lhes negou a entrada no local. O jogo de hoje à noite será realizado conforme programado."

O Departamento de Segurança Interna, que inclui o ICE e o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), disse que os veículos do CBP usaram o estacionamento brevemente.

"Isso não teve nada a ver com o Dodgers. Os veículos do CBP estiveram no estacionamento do estádio por um breve período, sem relação com qualquer operação ou fiscalização", disse a secretária assistente Tricia McLaughlin em um comunicado.

O Dodgers, cuja base de torcedores inclui um grande número de latinos, foi criticado nos últimos dias por não se manifestar publicamente contra as batidas dos agentes do ICE na cidade.