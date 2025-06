Juliano Loureiro Carlos conquista prova de abertura da Copa Villagemall de Hipismo

O cavaleiro paulista Juliano Loureiro Carlos, foi o grande vencedor da prova a 1,50m, da categoria sênior top, da Copa Villagemall, que está sendo disputada na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro.

No dorso da égua JP Priska, ele foi o mais rápido no desempate, com o excelente tempo de 37s12, em um percurso limpo. O segundo posto ficou com o paulista Ricardo Coelho Junior montando Deviana, com o tempo de 37s87, sem faltas. O conjunto Artemus de Almeida/Dubruc JMen, tambem de SP, ficou com a terceira colocação com o tempo de 39,33 e apenas uma falta.

"Estou super feliz com o resultado. Foi uma prova muito difícil tecnicamente. Minha estratégia foi não correr tanto para conseguir zerar no desempate. Acabou que fiz um excelente tempo e levei o primeiro lugar. Essa égua é muito nova, tem apenas 9 anos, mas vem de bons resultados nos últimos cinco clássicos. Mas realmente não esperava a vitória. Agora é descansar para buscar uma boa colocação no GP", disse o cavaleiro paulista, de 31 anos.

Dos 30 conjuntos, que entraram na pista desenhada pela "course designer" Marina Azevedo, com obstáculos a 1,50m, apenas seis não cometeram faltas, mostrando o alto nível técnico do percurso traçado para esta prova. Os conjuntos tinham 76 segundos para ultrapassar os 12 obstáculos da pista, sem cometer faltas para garantir a classificação para a fase seguinte. No desempate, o tempo concedido foi de 48 segundos. Apenas quatro competidores participaram já que outros dois fizeram forfait.

"A pista estava realmente muito complicada na primeira volta. A Marina, usou toda sua experiência internacional para dificultar a vida dos conjuntos. Foi uma prova bonita para quem teve a oportunidade de assistir", completou.

Na parte da tarde, foi disputada a prova, ao cronômetro, com obstáculos a 1,40m, qualificatória para a Copa Ouro. Luiz Felipe Pimenta Alves e Dolphin TW garantiram a primeira colocação com o tempo de 56s04. Felipe de Mello Grecco/Cheveaux La Nobless (57s01) JMen e Rodrigo Lima/Luna do Santo Antônio (58s40), ficaram com a segunda e terceira posições, respectivamente.

Ainda pela manhã, na prova de abertura da competição, com obstáculos a 1,30m, o vencedor na categoria Amador Top foi Carlos Felipe de Souza Leão/Lumpur J Men, seguido por Shanna Garcia/BF Godfather e Daniel Abbud/Cornet Shin. Na categoria Jovens Cavaleiros Top, a campeã foi Anna Beatriz Addis/HFB Daniella. Na Pré Junior, Theo Seebacher Jordão garantiu os dois primeiros lugares com Fantastic H2O e NC Kentucky.

A competição, válida como a quinta etapa do Circuito Sênior Top, soma pontos no ranking nacional, segue nesta sexta-feira, quando será definido o vencedor da Copa Ouro, com obstáculos a 1,40m. No sábado, os conjuntos da categoria sênior top saltarão obstáculos a 1,55m, para definição do grande campeão do GP VillageMall, que levará para casa 200 mil reais de premiação. No domingo, acontecem as disputas do Clássico, que vai distribuir outros 80 mil reais. A entrada é franca.

PROVA 3 - 1,50M - QUALIFICATÓRIA PARA O GP

1º Juliano Loureiro Carlos/JP Priska - 37s12 - sem faltas

2º Ricardo Coelho Junior/Deviana - 37s87 - sem faltas

3º Artemus Almeida/Dubruc JMen - 39s33 - 1 falta

4º Luciana Lossio/Lady Louise JMen - 48s95 - 1 falta

5º Raphael Machado Leite/Special Marathon Nina Blue M Secco

6º Raphael Machado Leite/Special MarathonQuastina